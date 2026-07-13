Суд изменил место проживания Лерчек

Суд Москвы сменил адрес места жительства блогерши Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина). Об этом сообщает РЕН ТВ.

Суд удовлетворил просьбу защиты об изменении места проживания Лерчек с одного загородного дома на другой. Известно, что срок договора об аренде дома, адрес которого был указан при избрании ей запрета определенных действий, закончился.

По данным канала, предыдущую недвижимость Чекалиной пришлось продать, чтобы погасить налоговую задолженность и избежать банкротства.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

В начале июля Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии. По словам жениха блогерши Луиса Сквиччиарини, на пятый день после химиотерапии у знаменитости появились сильные боли в животе.

Ранее онкобольная Лерчек возобновила занятия танго.