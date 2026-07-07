Онкобольная Лерчек возобновила занятия танго

Жених Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), хореограф Луис Сквиччиарини, показал в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) видео новой тренировки блогерши по танго.

Сквиччиарини рассказал, что блогерша занимается дома. Во время тренировки жених знаменитости всячески ее подбадривал. Он отметил, что для тренировки не нужно никакого оборудования и даже туфлей.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий. При этом ей разрешено ограниченное использование интернета — посещение сайтов клиник, детских садов и московских судов.

Валерия Чекалина и ее бывший муж Артем Чекалин являются фигурантами уголовного дела о незаконном выводе 250 млн рублей в Объединенные Арабские Эмираты с использованием подложных документов. Своей вины Лерчек не признает. Сейчас Артем Чекалин отбывает срок в СИЗО «Бутырка». Он приговорен к семи годам колонии.

Ранее жених Лерчек раскрыл отношения с ее детьми от прошлого брака.