Сергей Безруков окажется заперт в пятитысячной купюре

Актер Сергей Безруков сыграет главную роль в сериале «Пятерка». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе «КИОН».

Безруков исполнит роль бывшего миллиардера Анатолия Никодимова, который окажется заперт внутри пятитысячной купюры нового образца. Мужчина может общаться только с потерявшей работу девушкой Катей. Мужчина предлагает ей сделку. Он просит девушку помочь ему выбраться из купюры взамен на советы, как стать богатой.

Сценаристы проекта Сергей и Дмитрий Минаевы. Режиссер — Кирилл Кемниц. В ролях: Сергей Безруков, Ирина Старшенбаум, Анастасия Белоусова, Иван Добронравов, Николай Шрайбер, Сергей Минаев, Роман Васильев, Степан Белозеров, Ульяна Пылаева, Всеволод Володин, Владимир Пермяков.

Безруков признался, что ему очень понравился сценарий проекта.

«Это неожиданный для меня образ, и я как раз люблю такое. Герой проходит определенное перерождение. Он в каком-то смысле попадает внутрь себя, сталкивается с проблемами, с шансами, которые когда-то упустил, и с последствиями своего выбора. Самое главное, что у него уже немаленький жизненный опыт, но он готов меняться. Ведь никогда не поздно начать жизнь сначала», — поделился актер.

Ранее сообщалось, что Михалкова и Ефремов сыграют в экранизации «Войны и мира».