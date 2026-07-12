Любовь Толкалина о романе с Гребенщиковым: «Очень сложные отношения»

Актриса Любовь Толкалина призналась в интервью Лауре Джугелии, что все еще находится в романтических отношениях с основателем группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым (признан в РФ иностранным агентом).

«Жизнь моя не стала похожей на райский сон и на счастье в обычном понимании этого слова. Как говорят: «Мы все желаем вам женского счастья?» Кто знает, что это такое? Но, действительно, в моей жизни есть человек, и я действительно считаю его самым главным мужчиной в своей жизни, несмотря на то, что у нас нет детей, и у нас очень сложные отношения», — поделилась артистка.

По словам Толкалиной, роман с Гребенщиковым длится очень долго. Впервые она рассказала о связи с музыкантом летом 2025 года. Артистка объяснила, что не хотела скрывать эти отношения несмотря на то, что основатель группы «Аквариум» уехал из России и признан иноагентом.

Толкалина добавила, что не хочет вдаваться в подробности личной жизни.

«Это тоже древнегреческая история. Не зря моя крестная гречанка. Все связано с какими-то высокими нотами», — заявила актриса.

Ранее Любовь Толкалина высказалась о ситуации в Крыму.