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Культура

Любовь Толкалина о романе с Гребенщиковым: «Очень сложные отношения»

Актриса Любовь Толкалина заявила, что продолжает роман с Борисом Гребенщиковым
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актриса Любовь Толкалина призналась в интервью Лауре Джугелии, что все еще находится в романтических отношениях с основателем группы «Аквариум» Борисом Гребенщиковым (признан в РФ иностранным агентом).

«Жизнь моя не стала похожей на райский сон и на счастье в обычном понимании этого слова. Как говорят: «Мы все желаем вам женского счастья?» Кто знает, что это такое? Но, действительно, в моей жизни есть человек, и я действительно считаю его самым главным мужчиной в своей жизни, несмотря на то, что у нас нет детей, и у нас очень сложные отношения», — поделилась артистка.

По словам Толкалиной, роман с Гребенщиковым длится очень долго. Впервые она рассказала о связи с музыкантом летом 2025 года. Артистка объяснила, что не хотела скрывать эти отношения несмотря на то, что основатель группы «Аквариум» уехал из России и признан иноагентом.

Толкалина добавила, что не хочет вдаваться в подробности личной жизни.

«Это тоже древнегреческая история. Не зря моя крестная гречанка. Все связано с какими-то высокими нотами», — заявила актриса.

Ранее Любовь Толкалина высказалась о ситуации в Крыму.

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