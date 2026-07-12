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Культура

Анна Asti построит ферму

Певица Анна Asti призналась, что мечтает о корове
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Певица Анна Asti рассказала «Пятому каналу», что планирует завести домашний скот и построит ферму в деревне.

Asti отметила, что сосед уже подарил ей овцу. Артистка назвала ее Зиной. Помимо нее, певице также вручили утку-бегунка. Сейчас певица ожидает, что получит в качестве подарка козу. Исполнительница пока не построила домики для зверей, но планирует это сделать в будущем.

Asti подчеркнула, что очень любит животных и мечтает завести корову.

«Но с коровой нужно жить круглосуточно и очень много работать. У меня пока таких людей, которые могут посвятить свою жизнь корове, нет. В пять утра вставать и доить ее, кормить, помыть и много чего делать. Пока такого человека нет, поэтому корова есть только у соседки. Я могу брать у нее молоко», — поделилась исполнительница.

В июле Анна Asti рассказала, что купила несколько домов в деревне, где жила ее прабабушка. Артистка приобрела несколько участков для того, чтобы принимать гостей.

По словам Asti, она захотела жилье в деревне из-за чувства ностальгии и ради отдыха.

Ранее певицы Mona и Анна Asti заявили о намерении вместе воспитывать коня.

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