У бывшей участницы «Дома-2» украли три миллиона рублей

Бывшая участница «Дома-2» и блогерша Милена Безбородова в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) обвинила экс-возлюбленного Данилу Шурикова в мошенничестве и краже.

Безбородова познакомилась с Шуриковым четыре года назад. После переезда в Москва-Сити она начала получать от него цветы. Девушка начала встречаться с мужчиной. В первый месяц отношений Шуриков оплатил блогерше поездку в Европу. Позже пара съехалась.

Спустя месяц романа в квартиру Безбородовой начали приходить незнакомцы и требовать денег. Шуриков плакал и заявлял, что его обманули. Тогда блогерша решила дать ему необходимую сумму. Через некоторое время появились другие люди, требовавшие от мужчины вернуть долги. Из-за этого Безбородова и Шуриков уезжают в Дубай, где, по словам инфлюенсерши, мужчина находит новых жертв для обмана.

Безбородова рассказала, что потом они вернулись в Москву и снимали вместе жилье. Девушка полностью оплачивала аренду стоимостью 420 тысяч рублей в месяц.

«Он сказал: «Я все тебе верну». До этого я жила в квартире за 180 тысяч рублей. И за 420 тысяч я не планировала», — отметила экс-участница «Дома-2».

По словам Безбородовой, Шуриков жил на ее деньги и вкладывал часть суммы в свою пирамиду и другие аферы.

27 июня Безбородова уехала в Европу на отдых. По словам блогерши, перед этим Шуриков просил 1 миллион рублей. Девушка отказала. Когда она вернулась из отпуска, то обнаружила, что мужчина украл у нее все накопления – 3 миллиона рублей. По словам экс-участницы реалити, бывший возлюбленный ей должен всего 18 миллионов рублей.

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