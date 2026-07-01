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Звезду «ДОМа-2» госпитализировали в тяжелом состоянии

Экс-участница «ДОМа-2» Элина Камирен попала в больницу из-за проблем с почками
kamirenworld/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Бывшая участница шоу «ДОМ-2» и блогерша Элина Камирен сообщила в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) о экстренной госпитализации.

По словам Камирен, она попала в больницу 26 июня из-за проблем с почками. Во время госпитализации блогерша несколько раз теряла сознание. Как отметила знаменитость, она ощущала себя на грани кончины.

«Камень был в почке. У меня была адская боль, не знаю, сколько уколов мне сделали. Я теряла сознание, меня рвало. Всю ночь разговаривала во сне со своим ангелом-хранителем», — поделилась блогерша.

Камирен рассказала, что в скором времени ее выпишут. Она планирует пересмотреть свое питание, не есть чипсы, острую лапшу быстрого приготовления и не пить газировку.

Элина Камирен приняла участие в «ДОМе-2» в 2011 году. Она несколько раз уходила и приходила на проект. В программе блогерша завела роман с Александром Задойновым, от которого родила дочь в 2014 году. В «Прямом эфире» с Борисом Корчевниковым ДНК-тест подтвердил отцовство Задойнова. Звезды «ДОМа-2» не стали возобновлять отношения, несмотря на наличие общего ребенка.

Ранее звезда «Джона Уика» упала в бассейн и сломала ребра.

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