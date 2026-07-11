Представитель певца Александра Добрынина прояснила ситуацию с ухудшением его самочувствия

Представитель певца Добрынина опровергла данные об ухудшении его самочувствия

Представитель певца Александра Добрынина отреагировала на появившуюся в сети информацию о том, что исполнителю якобы понадобилась экстренная помощь медиков. Ее слова приводит РИА Новости.

Источник заверила, что с Добрыниным все нормально.

До этого SHOT написал, что у 69-летнего артиста возникли проблемы с сердцем, поэтому в его квартиру на юге Москвы вызвали скорую. Врачам удалось стабилизировать его состояние.

Mash утверждал, что у Добрынина отказали ноги после употребления крепкого алкоголя. Родственники якобы не могли с ним связаться в течение двух суток. Telegram-канал сообщил, что певец «еле дополз до двери, чтобы впустить спасателей».

Добрынин — советский и российский музыкант. В 1980-е выступал с группами «Зодчие», «Мираж», «Здравствуй, песня», «Веселые ребята» и «Кинематограф». Особенную популярность получили его песни «Розовые розы» («Светка Соколова»), «Рита-Маргарита» и «Ночные цветы».

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