Соседов о карьере Куртуковой: «Большой артисткой она станет, когда будет много новых хитов»

Музыкальный критик Сергей Соседов в беседе с «Газетой.Ru» назвал Татьяну Куртукову талантливой певицей. По его словам, артистка правильно сделала, что начала экспериментировать с репертуаром и имиджем.

Соседов отметил, что исполнительницу хита «Матушка земля» может ждать большое будущее, если она не остановится на достигнутом. Однако пока критик не готов ставить ее в один ряд с большими звездами отечественного шоу-бизнеса.

«Прекрасно, что артистка экспериментирует, ищет новый репертуар, пробует себя в разных жанрах. Она понимает, что на волне успеха нужно создавать новые песни, чтобы тебя не называли певицей «одного хита». А насколько успешны будут новые произведения, покажет время. Куртукова, несомненно, талантливая певица. Я желаю ей только успеха. А большой артисткой она станет, когда у нее будет много новых хитов, когда ее успех продлится, а это возможно только спустя какое-то время», — поделился телеведущий.

В 2025 году Соседов резко высказался о Куртуковой и инициативе о присвоении ей звания Заслуженной артистки России. Он говорил о том, что пока у певицы только один достойный трек, но этого недостаточно для признания на высоком уровне.

После успеха трека «Матушка земля» Куртукова начала выпускать новые песни и экспериментировать с имиджем и репертуаром. При этом исполнительница признавалась, что не собирается отказываться от народных мотивов в своем творчестве.

Ранее Юрий Лоза после скандала с Татьяной Куртуковой заявил, что не знает ее.