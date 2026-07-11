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Культура

Экс‑бойфренд Бородиной набросился на T‑Killah: «Дядя, старичок, угомонись!»

Рэпер T‑Killah и Михаил Терехин едва не подрались на шоу «Мастер игры‑2»
Пресс-служба ТНТ

Между рэпером T‑Killah (Александром Тарасовым) и бывшим возлюбленным Ксении Бородиной Михаилом Терехиным произошел конфликт на реалити‑шоу «Мастер игры‑2». Об этом сообщает «СтарХит».

Все началось со словесной перепалки, которая быстро переросла в физическую потасовку прямо на диване. Терехин навалился на оппонента сверху, а наблюдавшая за этим блогерша Надежда Мамаева сравнила поведение мужчин с разборками подростков в песочнице.

«Куда ты лезешь на молодого самца в самом расцвете сил. Дядя, старичок, угомонись!» — сказал после инцидента Тарасов.

«СтарХит» отмечает, что Терехин часто оказывается в роли зачинщика споров на реалити-шоу. У него не раз не раз возникали столкновения с Наташей Гасанхановой, которая позже покинула проект, и Полиной Дибровой.

Сюжет шоу разворачивается в марокканском замке, где участники играют в загадочную игру Мастера. Он выбирает троих «темных» игроков, которые должны скрываться и избавляться от «светлых» участников. Выбывающих определяют голосованием. Победитель получит 10 миллионов рублей.

Ранее Терехин объяснил, почему не может забыть Бородину. Есть веские причины.

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