Терехин объяснил, почему не может забыть Бородину: «Есть веские причины»

Адвокат Терехин не стал отрицать, что не может забыть Ксению Бородину

Бывший возлюбленный Ксении Бородиной, адвокат Михаил Терехин, в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) ответил хейтерам на критику в шоу «Мастер игры».

На экранах вышел выпуск «Мастера игра», в котором Терехин высмеивает нового мужа Бородиной – Николая Сердюкова. В эпизоде адвокат намекает на низкий уровень тестостерона у блогера.

В соцсетях поклонники проекта обвинили мужчину в пиаре на имени телеведущей. Они назвали позорным поведение адвоката. В соцсетях также раскритиковали бывшего мужа Бородиной Курбана Омарова, который тоже появился в шоу. Некоторые комментаторы отметили, что тестостерон не является показателем ума.

«И это мужчины??? Просто фу! Позор! У Терехина в принципе-то мозгов не было, но, Курбан, у тебя-то дочь от этой женщины, как можно такое на всю Россию говорить, просто стрём! И правильно сделала Ксения, что избавилась от таких, как вы», — отметила пользовательница.

Терехин не стал отрицать, что не может забыть Бородину.

«Мы не можем забыть Ксению Бородину, ну ок, наверно, на это есть веские причины. Суперстар, красотка, успешная бизнесвумен. Другой вопрос, почему вы никак не можете забыть нас-то? Столько всегда комментаторов. Вы сами того не понимая, даёте нам вторую, третью и десятую жизнь!» — заявил адвокат.

По мнению Терехина, негативные комментаторы пишут «обиженные на весь мужской род» женщины, которых неоднократно бросали.

«А вы просто займитесь собой, помойтесь, надушитесь, похудейте наконец», — написал Терехин.

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