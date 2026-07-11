Актер Стивен Сигал рассказал, что при первой встрече Путин показался ему добрым

Американский актер и спецпредставитель МИД по вопросам гуманитарных связей России и США Стивен Сигал в интервью изданию Die Weltwoche рассказал о своем первом впечатлении от президента Владимира Путина.

По словам американской знаменитости, российский политик показался ему добрым, вежливым, скромным и вдумчивым.

В том же интервью Сигал назвал главу государства «величайшим лидером в мире». Сигал также выразил мнение, что многие жители США и европейских стран имеют искаженное представление о России. Актер считает, что это связано с распространением ложной информации, которая влияет на восприятие страны за рубежом.

В 2016 году Сигал получил российское гражданство. 30 мая 2024 года «за большой вклад в развитие международного культурно-гуманитарного сотрудничества» Путин наградил его орденом Дружбы.

Ранее оскароносный режиссер назвал Нетаньяху, Трампа и Путина «монстрами».