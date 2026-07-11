Организатор туров Бонни Тайлер рассказал, как она относилась к россиянам

Организатор туров Бонни Тайлер заявил, что она всегда считала россиян доброжелательными

Британская певица Гейнор Хопкинс, известная под псевдонимом Бонни Тайлер, всегда хорошо относилась к России. Об этом рассказал гендиректор концертного агентства Razzle Владимир Казыханов, пишет ТАСС.

По словам Казыханова, россиян артистка считала их открытыми и доброжелательными.

«Она стойко переносила все неудобства, нехарактерные для европейских туров. Никогда не жаловалась. Даже когда перевозивший ее и группу из Екатеринбурга в Уфу 12-местный самолет попал в жуткую болтанку над Уральскими горами», — вспомнил он.

Организатор туров также подчеркнул, что публика в России отвечала Тайлер взаимностью, обожала ее харизму.

Британской певицы Бонни Тайлер, наиболее известной по хитам «Total Eclipse of the Heart» и «Holding Out for a Hero», не стало возрасте 75 лет. Это произошло после того, как в мае ее доставили в больницу с разрывом аппендицита и перфорацией кишечника. Певица месяц находилась в искусственной коме и пришла в себя лишь в середине июня. Подробнее о жизни певицы — в материале «Газеты.Ru».

Ранее не стало 36-летней исполнительницы хита «Party Rock Anthem» Лорен Беннетт.