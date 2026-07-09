«Культовая фигура». Умерла исполнительница хита «Holding Out for a Hero» Бонни Тайлер

Британская певица Бонни Тайлер, наиболее известная по хитам «Total Eclipse of the Heart» и «Holding Out for a Hero», умерла в возрасте 75 лет. Это произошло после того, как в мае ее доставили в больницу с разрывом аппендицита и перфорацией кишечника. Певица месяц находилась в искусственной коме и пришла в себя лишь в середине июня.

Ночью 8 июля в возрасте 75 лет умерла британская певица Бонни Тайлер. Об этом сообщает телеканал «Би-би-си» со ссылкой на близких артистки.

«Семья и команда Бонни с глубокой скорбью сообщают, что певица неожиданно скончалась прошлой ночью в больнице в Португалии в результате болезни»,

— передает вещатель.

Действующий премьер-министр Великобритании Кир Стармер выразил соболезнования в связи с кончиной Тайлер, заявили в пресс-службе британского правительства.

«Она — культовая фигура, оставившая после себя богатое музыкальное наследие от «Total Eclipse of the Heart» до «Holding Out for a Hero», которое продолжает трогать сердца людей, наполнять танцполы и караоке-кабинки»,

— сказал представитель Даунинг-стрит.

Также соболезнования выразили британский министр по делам Уэльса Джо Стивенс, певец Клифф Ричард и продюсер Пит Уотерман.

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Обстоятельства смерти

О проблемах Тайлер со здоровьем стало известно 7 мая, когда газета Correio da Manha написала о госпитализации певицы в больницу города Фару в Португалии для проведения срочной операции на кишечнике. После хирургического вмешательства врачи ввели артистку в искусственную кому для облегчения выздоровления, а также подключили ее к аппарату искусственной вентиляции легких.

Позже выяснилось, что Тайлер диагностировали разрыв аппендицита и перфорацию кишечника . Кроме того, когда ее попытались вывести из комы, у нее произошла остановка сердца , но врачам удалось реанимировать певицу. Также сообщалось, что перед попаданием в больницу Тайлер несколько дней жаловалась на боль.

16 июня команда артистки объявила, что ее успешно вывели из комы и она пришла в сознание. Однако врачи по-прежнему оценивали ее состояние как крайне тяжелое, в связи с чем звезду оставили в отделении интенсивной терапии. Тем не менее, утверждала пресс-служба, специалисты были уверены в том, что она поправится, пусть выздоровление и шло медленно.

Биография Бонни Тайлер

Гейнор Хопкинс (настоящее имя певицы) родилась 8 июня 1951 года в валлийском городе Скуэне. Она росла в религиозной семье и впервые начала петь на воскресных службах в местной церкви. В 16 лет будущая звезда бросила школу и стала выступать в небольших клубах. В 1969 году тетя записала ее на местный конкурс талантов, где она заняла второе место. Приз составлял всего 1 фунт стерлингов, однако признание придало певице уверенности в своем таланте.

«Этот восторг заставил меня захотеть повторить это снова. Я действительно любила петь, и этот конкурс положил начало всему для меня»,

— вспоминала Тайлер.

Артистка собрала свою группу и продолжила выступать в местных барах и в клубах, пока в 1975 году ее не заметил агент по поиску талантов Роджер Белл из лондонской студии Chapel Music. Он пригласил ее записать демо, а позже организовал контракт с лейблом RCA Records. Там ей посоветовали придумать псевдоним. Тогда она взяла попавшуюся ей газету, выписала оттуда в один список все попавшиеся имена, а в другой — фамилии, а затем выбрала из них понравившиеся.

В 1976 году Тайлер записала свой дебютный сингл «My! My! Honeycomb», но первым хитом стала ее вторая композиция — вышедшая в том же году «Lost in France».

Весной 1977 года певица начала жаловаться на боль в горле. Врачи обнаружили узелки на голосовых связках и порекомендовали операцию с последующим шестинедельным молчанием. Тайлер согласилась, но не смогла соблюсти предписание медиков — однажды она собралась навестить брата в больнице, но уже придя туда обнаружила, что забыла дома купленную для него клубнику. От досады артистка испустила яростный крик и тем самым нанесла себе необратимые повреждения.

«Я вернулась к хирургу, и он сказал: «Ну, теперь вы действительно все испортили», — рассказывала Тайлер.

В результате восстановление связок растянулась на полгода, но даже после заживления горла голос певицы изменился, став более хриплым. Однако, по словам самой Тайлер, в студии ее новое звучание всем понравилось, и хрипотца стала коронной чертой. В том же году был записал сингл «It's a Heartache», ставший самый продаваемой ее песней с результатом около 6 млн копий.

Новый виток славы Тейлор наступил в 1983 году с выходом написанной в сотрудничестве с композитором Джимом Стайнманом песни «Total Eclipse of the Heart». А в 1985 году был выпущен новый хит — «Holding Out for a Hero».

В 2013 году певица представляла Великобританию на конкурсе «Евровидение» с песней «Believe in Me», заняв 19-е место, а в 2019 году выступила перед папой Франциском на ежегодном рождественском концерте Concerto di Natale в Ватикане. В 2023 году Тайлер была удостоена звания кавалера ордена Британской империи (MBE) за заслуги в области музыки.