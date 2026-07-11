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Культура

Белый в шутку назвал российскую блогершу «элитной проституткой»

Блогерша Приколена заявила, что Белый оскорбил ее шуткой про проститутку
Скажи Гордеевой/YouTube

Проживающая в Европе блогерша Елена Малахова (псевдоним — Приколена) рассказала о конфликте со стендап-комиком Русланом Белым (признан в РФ иностранным агентом) на съемках. Этими деталями она поделилась в YouTube-интервью с Катериной Гордеевой (признана в РФ иностранным агентом).

Белый в шутку предположил, что Малахова могла бы стать «элитной проституткой», размышляя о возможной альтернативе ее карьеры. Девушка отметила, что эту фразу в итоге не включили в финальную версию выпуска.

Приколена призналась, что в тот момент предпочла промолчать: она была в шоке и не захотела давать комику повод для дальнейшей эскалации.

«Я просто промолчала в шоке, проигнорировала это. Считаю, что вела себя ровно так, как надо было. Он не достоин ни одной моей реплики и того, чтобы я хоть пальцем пошевелила, чтобы что‑то ему объяснять или пытаться парировать», — сказала она.

Также инфлюенсерша упомянула, что незадолго до съемок у нее состоялся спор с Белым на тему феминизма. Малахова считает многие шутки комика в адрес женщин оскорбительными и агрессивными.

Блогерша Елена Малахова сейчас живет во Франции.

Ранее Белый рассказал о жизни с ребенком в эмиграции «Денег на няню — на 12 минут в день».

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