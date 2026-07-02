Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Культура

Белый о жизни с ребенком в эмиграции: «Денег на няню — на 12 минут в день»

Комик Руслан Белый рассказал о трудностях воспитания дочери в эмиграции
А поговорить?/YouTube

Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) в шоу «Вечер перед концертом» в Амстердаме поделился деталями воспитания дочери в эмиграции. Выпуск опубликован на YouTube-канале юмориста.

Во время общения с залом одна из зрительниц спросила артиста, насколько сложно растить ребенка без помощи бабушек и дедушек. Женщина призналась, что сама испытывает большие трудности в этом.

«Нам не легче. У нас денег на няню только на 12 минут в день»,— в ответ пошутил Белый.

Также комик обратил внимание на высокую стоимость детских садов в Амстердаме. Зрители рассказали ему, что один день пребывания ребенка в дошкольном учреждении обходится примерно в €130 (около 11,5 тыс. рублей. — «Газета.Ru»). При этом все дошкольные учреждения в городе — частные.

«Я понимаю, почему вы хотите в Испанию уехать. Там можно детей в церковь отдать — и все вообще бесплатно», — сказал юморист.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

Ранее российский комик рассказал, как напоил бывшего шеф-повара Белого дома водкой

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Чем опасен алкоголь в жару и как прийти в себя после застолья. Объясняет нарколог
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!