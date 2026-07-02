Комик Руслан Белый (признан в РФ иностранным агентом) в шоу «Вечер перед концертом» в Амстердаме поделился деталями воспитания дочери в эмиграции. Выпуск опубликован на YouTube-канале юмориста.

Во время общения с залом одна из зрительниц спросила артиста, насколько сложно растить ребенка без помощи бабушек и дедушек. Женщина призналась, что сама испытывает большие трудности в этом.

«Нам не легче. У нас денег на няню только на 12 минут в день»,— в ответ пошутил Белый.

Также комик обратил внимание на высокую стоимость детских садов в Амстердаме. Зрители рассказали ему, что один день пребывания ребенка в дошкольном учреждении обходится примерно в €130 (около 11,5 тыс. рублей. — «Газета.Ru»). При этом все дошкольные учреждения в городе — частные.

«Я понимаю, почему вы хотите в Испанию уехать. Там можно детей в церковь отдать — и все вообще бесплатно», — сказал юморист.

Руслан Белый уехал из России вскоре после начала специальной военной операции на Украине. Поначалу он с женой Ольгой жил в Анталье, однако незадолго до рождения дочери переехал в Барселону. Артист рассказывал, что планирует получать вид на жительство (ВНЖ) в Испании, а через год — испанский паспорт.

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