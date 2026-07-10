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Культура

Группа «Звери» может поднять гонорары после паузы в карьере

Продюсер Рудченко заявил, что «Звери» могут поднять гонорар после перерыва
Владимир Астапкович/РИА Новости

Продюсер Павел Рудченко рассказал «Газете.Ru», что группа «Звери» может увеличить спрос на свою музыку и гонорары после творческого перерыва.

По словам музыкального эксперта, коллектив Ромы Зверя входит в число топовых артистов, и у него достаточно много хитов для того, чтобы популярность не спадала даже во время паузы в карьере.

«Могу предположить, что отношение к группе не изменится и может даже со временем подняться интерес к творчеству коллектива. Это как вариант, когда есть спрос, но не хватает, непосредственно, предложения. Рома Зверь и, соответственно, группа, могут, взяв небольшой перерыв, через какое-то время выйти на концертную арену уже с увеличившимся спросом на свой коллектив и даже приподнять гонорар», — заявил продюсер.

О перерыве в карьере Рома Зверь накануне сообщил в соцсетях. Причину музыкант не назвал, но отметил, что группа почувствовала необходимость творческой паузы. 15 августа в Москве состоится последнее шоу коллектива, после чего артисты уйдут со сцены на неопределенный срок.

«Спасибо всем, кто остается рядом все эти годы», — обратился солист группы к поклонникам.

Ранее сообщалось, что Татьяна Буланова стала в 11 раз чаще выступать и вдвое увеличила цены на билеты.

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