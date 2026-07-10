Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Песню «Россия для кавказцев» признали экстремистской

Минюст внес в перечень экстремистских материалов песню «Россия для кавказцев»
Bulkin Sergey/Global Look Press

Минюст России внес в перечень экстремистских материалов песню «Россия для кавказцев». Композиция была включена в список 10 июля под номером 5502.

«Информационный материал — аудиозапись (песня) от имени исполнителя «Русня» с наименованием «Россия для кавказцев» продолжительностью около 5 минут 10 секунд <...>», — говорится в перечне.

Основанием для внесения композиции в список стало решение Мурманского областного суда от 21 мая 2026 года по иску первого заместителя военного прокурора Северного флота.

«Согласно акту лингвистического экспертного исследования аудиозаписи в тексте песни содержатся лингвистические признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку расы, национальности, языка, происхождения – «кавказцы и жители средней Азии», религиозному признаку – «мусульмане», а также унижения их человеческого достоинства и пропаганды их неполноценности», — говорится в решении, опубликованном в судебной картотеке.

До этого суд в Москве признал экстремистской кавер-версию популярной песни «Сигма-бой» с антироссийским текстом. Прокуратура выявила в интернете кавер-версию этой композиции с полностью измененным текстом, размещенную на нескольких сайтах. Проведенное лингвистическое исследование установило, что в треке присутствуют признаки унижения человеческого достоинства, а также возбуждения ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Ранее в Совфеде раскрыли, за поиск каких песен могут наказать по новому закону об экстремистском контенте.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!