Песню «Россия для кавказцев» признали экстремистской

Минюст России внес в перечень экстремистских материалов песню «Россия для кавказцев». Композиция была включена в список 10 июля под номером 5502.

«Информационный материал — аудиозапись (песня) от имени исполнителя «Русня» с наименованием «Россия для кавказцев» продолжительностью около 5 минут 10 секунд <...>», — говорится в перечне.

Основанием для внесения композиции в список стало решение Мурманского областного суда от 21 мая 2026 года по иску первого заместителя военного прокурора Северного флота.

«Согласно акту лингвистического экспертного исследования аудиозаписи в тексте песни содержатся лингвистические признаки возбуждения вражды, ненависти (розни) по отношению к группе лиц, выделяемой по признаку расы, национальности, языка, происхождения – «кавказцы и жители средней Азии», религиозному признаку – «мусульмане», а также унижения их человеческого достоинства и пропаганды их неполноценности», — говорится в решении, опубликованном в судебной картотеке.

До этого суд в Москве признал экстремистской кавер-версию популярной песни «Сигма-бой» с антироссийским текстом. Прокуратура выявила в интернете кавер-версию этой композиции с полностью измененным текстом, размещенную на нескольких сайтах. Проведенное лингвистическое исследование установило, что в треке присутствуют признаки унижения человеческого достоинства, а также возбуждения ненависти и вражды в отношении российских военнослужащих, участвующих в специальной военной операции.

Ранее в Совфеде раскрыли, за поиск каких песен могут наказать по новому закону об экстремистском контенте.