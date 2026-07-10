Звезда «Битвы экстрасенсов» проиграла суд парфюмерному блогеру

Mash: блогер Кирилл Хайкин выиграл суд у Джулии Ванг о травле в соцсетях

Парфюмерный блогер Кирилл Хайкин выиграл суд у Джулии Ванг, бывшей участницы «Битвы Экстрасенсов». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Суд отклонил ее иск о защите чести и достоинства на 5 млн рублей. Он признал обвинения Ванг в адрес Хайкина необоснованными.

Хайкин и Ванг познакомились благодаря общему увлечению парфюмерией. Сначала экстрасенс помогала блогеру с проектами, но затем начала кампанию против него. Она использовала фальшивые аккаунты, рассылала ложные досудебные претензии, звонила с угрозами и публиковала фотографии дверей квартиры родителей Хайкина.

Чтобы разоблачить медиума, блогер предоставил ей ложные данные, которые вскоре появились в одной из угроз. Джулия Ванг подала в суд на мужчину, когда тот рассказал подписчикам о происходящем.

Свидетели — друзья и знакомые экс-медиума — подтвердили в суде, что она прибегала к анонимным угрозам и после других конфликтов.

Mash напоминает, что в июне 2019 года Джулия Ванг заявила о смене гендерной идентичности («Международное общественное движение ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Она отрезала волосы, перешла на мужской стиль одежды и занялась парфюмерией. Позже, в 2025 году, на неё поступало заявление в полицию по подозрению в причастности к террористической деятельности.

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