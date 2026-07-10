Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Звезда «Битвы экстрасенсов» проиграла суд парфюмерному блогеру

Mash: блогер Кирилл Хайкин выиграл суд у Джулии Ванг о травле в соцсетях
/thomaswinsor.real/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Парфюмерный блогер Кирилл Хайкин выиграл суд у Джулии Ванг, бывшей участницы «Битвы Экстрасенсов». Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Суд отклонил ее иск о защите чести и достоинства на 5 млн рублей. Он признал обвинения Ванг в адрес Хайкина необоснованными.

Хайкин и Ванг познакомились благодаря общему увлечению парфюмерией. Сначала экстрасенс помогала блогеру с проектами, но затем начала кампанию против него. Она использовала фальшивые аккаунты, рассылала ложные досудебные претензии, звонила с угрозами и публиковала фотографии дверей квартиры родителей Хайкина.

Чтобы разоблачить медиума, блогер предоставил ей ложные данные, которые вскоре появились в одной из угроз. Джулия Ванг подала в суд на мужчину, когда тот рассказал подписчикам о происходящем.

Свидетели — друзья и знакомые экс-медиума — подтвердили в суде, что она прибегала к анонимным угрозам и после других конфликтов.

Mash напоминает, что в июне 2019 года Джулия Ванг заявила о смене гендерной идентичности («Международное общественное движение ЛГБТ» («Международное общественное движение ЛГБТ» признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ) признано экстремистским и террористическим, запрещено на территории РФ). Она отрезала волосы, перешла на мужской стиль одежды и занялась парфюмерией. Позже, в 2025 году, на неё поступало заявление в полицию по подозрению в причастности к террористической деятельности.

Ранее звезда «Битвы экстрасенсов» раскрыл детали тайной свадьбы.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Как подарить ребенку деньги на квартиру, чтобы при разводе жилье осталось только его собственностью
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!