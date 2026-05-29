Иван Янковский сыграет главную роль во втором сезоне «Отпечатков»

Создатели сериала «Фишер» Сергей Кальварский и Наталья Капустина начали работу над вторым сезоном сериала «Отпечатки». Об этом «Газете.Ru» сообщила пресс-служба онлайн-кинотеатра «КИОН»

Сергей Кальварский также выступит режиссером нового сезона детективного триллера, а главную роль в проекте «Отпечатки. Киллер» исполнит Иван Янковский.

Как и «Фишер», сериал будет основан на реальных событиях. Проект развивается как вертикальная франшиза с новым сюжетом и новыми героями.

Первый сезон «Отпечатков» стал одним из самых заметных детективных проектов «КИОН». Главная героиня первого сезона — следовательница Яна Князева (Оксана Акиньшина), которая возвращается в родной Заречный город, чтобы расследовать серию жестоких преступлений. Расследование постепенно выводит героев к событиям прошлого и к детскому дому, связанному с историей города и самих персонажей.

Первый сезон «Фишера» был основан на деле мантяка Сергея Головкина, вышел в 2023 году и быстро стал одним из самых обсуждаемых сериалов года. Второй сезон — «Фишер. Затмение» — вышел в 2025 году и продолжил антологический формат проекта. Режиссер Кальварский намекает, что был знаком с главным героем новых «Отпечатков», но смог разобраться в его личности только после кончины.

«Поэтому это, в каком-то смысле, и моя личная история. А с Иваном Янковским мы давно хотели поработать в связке артист-режиссер, и спасибо «КИОН», что они в нее поверили», — сказал автор.

Кальварский добавил, что никто не верил в успех «Фишера», и его убеждали, что нуар никто не смотрит.

«Но [мы] верили в тру крайм и верим и сейчас. Нам с Наташей Капустиной интересны истории, основанные на реальных событиях, и не только криминальных. Жизнь всегда затейливей вымысла», — заключил он.

