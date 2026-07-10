Леонтьев вынужден тратить миллионы ради безопасности в США

SHOT: Леонтьев потратил более 30 млн рублей на страховку особняка в Майами

Народный артист России Валерий Леонтьев потратил более 30 млн рублей на страховку своего особняка в Майами. Об этом сообщает Life со ссылкой на SHOT.

Как утверждает Telegram-канал, дом Леонтьева находится в зоне повышенного риска подтоплений. Учитывая это, 77-летний певец оформил несколько страховых полисов, которые будут действовать до 2030 года.

Ежегодная стоимость страховки составляет почти $100 тыс. (около 7,8 млн рублей). В эту сумму входят базовое страхование дома ($40 тыс.), защита от последствий ураганов ($21 тыс.), страхование от наводнений ($35 тыс.) и полис гражданской ответственности ($4 тыс.).

SHOT отмечает, что государственная программа страхования от наводнений в США предлагает ограниченные лимиты: максимум $250 тыс. на дом и до $100 тыс. на имущество. Владельцам дорогостоящей недвижимости, как Леонтьеву, приходится покупать дополнительные полисы для полной защиты.

С момента покупки особняка в 2014 году артист вложил значительные средства в его обустройство. Он перепланировал дом, сделал ремонт и обновил отделку. В 2022 году на крыше установили солнечные панели Tesla Powerwall. Однако через два года кровля пришла в негодность, и Леонтьеву пришлось заменить металлическую крышу.

Кроме того, за последние три года налоговые выплаты артиста в бюджет США увеличились до $62,5 тыс. (примерно 4,9 млн рублей) в год. SHOT заявляет, что рыночная стоимость особняка приближается к миллиарду рублей.

Ранее Киркоров пообещал отдать США почти $80 тысяч за свой особняк.