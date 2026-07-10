Дима Билан и Мот стали хедлайнерами фестиваля в Бурятии

В Бурятии стартовал XVI Международный музыкальный фестиваль «Голос кочевников», хедлайнерами которого в этом году стали Мот, Дима Билан, группы «Кино» и «Дайте танк (!)». Об этом сообщает РИА Новости.

Мероприятие проходит в этнокомплексе «Асагад. Степной кочевник» в Заиграевском районе. На трех сценах — «Солнце», «Луна» и «Звезда» — за два дня выступят более 40 артистов из России, Монголии, Китая, Японии, Казахстана и Таиланда. В первый день хедлайнерами станут группа «Кино» и рэпер Мот, во второй — «Дайте танк (!)» и Дима Билан. Помимо основной программы, на территории фестиваля работают танцевальная площадка «Шум» с ночными DJ-сетами, фуд-корт, ярмарка ремесел и интерактивные зоны.

Этнокомплекс «Асагад. Степной кочевник» 10 и 11 июля принимает гостей из шести стран. В этом году Китай представлен сразу несколькими коллективами: группа Baygu из Внутренней Монголии, Hanggai из Пекина, гонконгская женская группа GDJYB. Из Японии приехали Ray? Oh… Needa!! и Yowamushi Club, из Таиланда — MAKARA, из Казахстана — RASPUTNIKI, из Монголии — U$D.

Также на фестивале выступают российские артисты: AY YOLA, «Бонд с кнопкой», Андрей Катиков, Beautiful Boys и другие.

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