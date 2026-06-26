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Москвичи смогут поучаствовать в достижении первого рекорда по массовой йога-практике

Гости DDX Fitness Fest в «Коломенском» смогут поучаствовать в 150 активностях
Пресс-служба DDX Fitness

Российские исполнители Клава Кока, Xolidayboy и Мари Краймбрери станут хедлайнерами юбилейного фестиваля DDX Fitness Fest, который пройдет 25 и 26 июля в музее-заповеднике «Коломенское». Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Музыкальная программа фестиваля будет разделена на два дня. В первый вечер на главной сцене выступит певец и блогер Xolidayboy, ставший лауреатом премии «Муз-ТВ» в номинации «Прорыв года» по итогам 2024 года. Во второй день концерты дадут Мари Краймбрери и Клава Кока.

Как отметил директор по маркетингу фестиваля Никита Гайдай, в 2026 году событие отмечает первый юбилей, поэтому организаторы подготовили расширенную программу с новым форматом тренировок и насыщенным музыкальным лайнапом. Она объединит концерты, спортивные тренировки, танцевальные занятия и специальные активности.

В первый день участникам предложат занятия по Zumba под живую латиноамериканскую музыку, Bodyballet под саундтреки к известным фильмам и мюзиклам, а также тренировку DDX Combat в тематике фильма «Матрица».

Одним из центральных событий первого дня станет запуск собственной Книги рекордов DDX Fitness. Первой записью в ней должна стать самая массовая йога-практика в России по количеству участников.

Организаторы планируют провести 50-минутную сессию, посвященную пяти стихиям, каждую сопроводит живая музыка.

Во второй день фестиваля пройдут занятия DDX Balance, DDX Party, DDX Core и DDX Dance & Караоке Party. Вечернюю программу завершат концерты Мари Краймбрери и Клавы Коки.

«Самое крутое на летних фестивалях — это когда ты становишься частью движа. Я очень рада выступить на фестивале, потому что здесь чувствуется, что мы все делаем одно общее дело — кайфуем, двигаемся и заряжаемся на все лето вперед», — приводят организаторы слова Коки.

По данным организаторов, площадь фестиваля составит 100 тыс. кв. м. Для гостей подготовят более 150 активностей, фуд-корт, зоны отдыха, а также отдельное пространство для семей с детьми с анимацией, настольными играми и аквагримом.

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