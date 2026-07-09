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Культура

Муж Маши Распутиной раскрыл размер ее пенсии: «Никто не верит»

Муж Распутиной Виктор возмутился, что певице назначили пенсию в 8 тысяч рублей
Anna Salynskaya/Russian Look/Global Look Press

Муж певицы Маши Распутиной Виктор Захаров выразил возмущение в беседе с mk.ru размером ее пенсии.

Он рассказал, что артистка могла оформить пенсию по возрасту еще несколько лет назад, но не занималась этим. Захаров случайно узнал об этом, когда пришел менять паспорт жены в МФЦ.

После этого мужчина подал документы для назначения супруге государственного пособия. Однако вскоре из Пенсионного фонда пришел отказ. Захаров рассказал, что тогда лично посетил отделение ПФР, где признали ошибку и пообещали назначить пенсию.

«Знаете, в каком размере? Восемь тысяч рублей! Она же 37 лет выступает на сцене, объехала всю Россию с концертами! Когда я рассказываю об этом, все удивляются. Никто не верит», — поделился он.

Захаров отметил, что дочь Распутиной Лидия получает пособие по инвалидности — и оно больше, а его пенсия — 19 тысяч рублей.

Недавно сообщалось, что первый кассационный суд общей юрисдикции Москвы отклонил иск о разделе имущества бывшей жены мужа Маши Распутиной Елены Захаровой.

Ранее стало известно, кто из россиян получит две пенсии.

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