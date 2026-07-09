Киркоров без скромности оценил свое творчество: «Все песни замечательные»

Народный артист России Филипп Киркоров ответил на вопрос о том, чьи песни он считает по-настоящему шикарными. Его слова передает Telegram-канал RocketMag.

Сначала поп-король скромно назвал Аллу Пугачеву, но затем не удержался и высказался о собственном творчестве.

«Себя я даже не рассматриваю, потому что вне обсуждения. У меня все песни замечательные за 40 лет», — сказал исполнитель.

В начале июня Киркоров заявлял, что народная артистка Алла Пугачева достойна иметь собственный байопик. По его словам, Примадонна достаточно масштабная личность, чтобы получился интересный фильм о ее жизни и творчестве. Артист отметил, что певица часто помогала людям и многое сделала для развития и продвижения молодых талантов.

После начала специальной военной операции на Украине Пугачева уехала с мужем Максимом Галкиным (признан в РФ иностранным агентом) и детьми из России в Израиль. В декабре 2025 года артистка выпустила новую песню, написанную украинским сонграйтером Алексеем Малаховым. В тексте композиции «Давай просто жить» она рассказывает о жизненных трудностях от первого лица.

Ранее Соседов заявил, что вместо Пугачевой на сцене будет выступать искусственный интеллект.