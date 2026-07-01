Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВзрыв в Монако
Общество

Нигерийский «Серкан Болат» выманил у краснодарки миллионы рублей на свою безопасность

В Краснодарском крае осудили мигранта, притворявшегося турецким актером
Global Look Press

В Краснодарском крае суд вынес приговор мужчине из Нигерии, который длительное время обманывал местную жительницу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

С женщиной иностранец познакомился в 2024-м году, но представился актером Керемом Бюрсином, который исполнил роль Серкана Болата в турецком сериале «Постучи в мою дверь».

Мужчина поддерживал связь с россиянкой и отправлял ей не только текстовые сообщения, но фото и видео, которые генерировал с помощью нейросетей.

Спустя несколько месяцев общения «актер» предложил пострадавшей встретиться в России, но для приезда потребовалось три миллиона рублей. Их женщина перевела якобы менеджеру звезды, чтобы он обеспечил безопасность и решил миграционные вопросы.

После получения денег иностранец попросил знакомых обналичить их. Сами приятели о том, откуда он взял эти деньги, не знали.

«В судебном заседании подсудимый вину не признал, пояснив, что не знает потерпевшую, а деньги ему переводил знакомый, оказывавший материальную помощь его семье в Африке», - сообщается в публикации.

Мужчину приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Помимо этого, он должен выплатить пострадавшей украденные деньги.

Ранее в Бурятии мать и дочь отдали незнакомке пакет с 9 млн рублей.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
С 95-го на 92-й. Можно ли перейти на бензин с более низким октановым числом
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!