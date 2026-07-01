Нигерийский «Серкан Болат» выманил у краснодарки миллионы рублей на свою безопасность

В Краснодарском крае суд вынес приговор мужчине из Нигерии, который длительное время обманывал местную жительницу. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов региона.

С женщиной иностранец познакомился в 2024-м году, но представился актером Керемом Бюрсином, который исполнил роль Серкана Болата в турецком сериале «Постучи в мою дверь».

Мужчина поддерживал связь с россиянкой и отправлял ей не только текстовые сообщения, но фото и видео, которые генерировал с помощью нейросетей.

Спустя несколько месяцев общения «актер» предложил пострадавшей встретиться в России, но для приезда потребовалось три миллиона рублей. Их женщина перевела якобы менеджеру звезды, чтобы он обеспечил безопасность и решил миграционные вопросы.

После получения денег иностранец попросил знакомых обналичить их. Сами приятели о том, откуда он взял эти деньги, не знали.

«В судебном заседании подсудимый вину не признал, пояснив, что не знает потерпевшую, а деньги ему переводил знакомый, оказывавший материальную помощь его семье в Африке», - сообщается в публикации.

Мужчину приговорили к трем годам и шести месяцам лишения свободы. Помимо этого, он должен выплатить пострадавшей украденные деньги.

Ранее в Бурятии мать и дочь отдали незнакомке пакет с 9 млн рублей.