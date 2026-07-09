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Культура

Дмитрий Дибров о подписчиках Дани Милохина: «Такие же кретины, как он сам»

Телеведущий Дмитрий Дибров назвал кретинами аудитории блогера Дани Милохина
Максим Блинов/РИА Новости

Телеведущий Дмитрий Дибров не стал скрывать своего негативного отношения к блогеру Дане Милохину — и особенно резко высказался об аудитории блогера. Его слова передает Daily Storm.

«Даня Милохин идет на любые инсинуации, чтобы завоевать чертовы миллионы. Обращается к таким же кретинам, как он сам. Кто-то же должен работать в доставке еды», — заявил телеведущий.

Дибров отдельно подчеркнул, что для него важно, какие кумиры будут у его ребенка. Он признался, что буквально не пережил, если бы сын Александр повесил у себя в комнате портрет Милохина.

В конце телеведущий с удовлетворением отметил, что сейчас в комнате старшего сына висит плакат Deep Purple.

На пике популярности у Милохина насчитывалось более чем 14 млн. подписчиков в TikTok. Параллельно в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) его аудитория составляла свыше 3 млн человек.

Милохин покинул страну в сентябре 2022 года, когда в России еще не объявили частичную мобилизацию. Позднее глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина призвала проверить, почему Милохин не служил в армии. СМИ сообщали, что тиктокер стоит на воинском учете в Краснодарском крае с 2018 года, и у него нет оснований для отсрочки. Позже Милохину ограничили доступ к его банковским счетам на территории России.

Ранее Аня Покров высказалась о характере Дани Милохина. «Не умеет дружить».

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