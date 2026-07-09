Близкие Славы боятся ее срыва из-за отмены концертов: «Снова в пьянки ударится»

Близкие певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) обеспокоены ее эмоциональным состоянием из-за возможной отмены концертов в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

В конце июля у артистки запланированы выступления на полуострове, однако из-за непростой обстановки они могут не состояться. Окружение Славы боится, что она может сорваться и вернуться к употреблению алкоголя. По словам инсайдера, Сланевская «очень злится» на фоне сложившейся ситуации.

«Очень переживаю, что Настя снова в пьянки ударится. Потому что она сказала, что если концерты отменят, значит, она тоже может забить на все ограничения и вернуться к «нормальной жизни», как раньше», — признался источник Telegram-канала.

В начале июня Слава рассказывала, что третий месяц не употребляет спиртное. Певица призналась, что ее лицо выглядит свежо, однако настроение оставляет желать лучшего.

Тем не менее, Сланевская решила бросить привычку «глушить» переживания алкоголем. По ее словам, теперь ей немного скучно по вечерам, и иногда хочется «выпить винца», но она старается держаться.

Ранее владелец гастрольного агентства сообщил об отмене концертов звезд в Крыму – артисты не боятся ехать и выступать.