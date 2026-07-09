Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
ЧМ-2026Проблемы с бензином в РоссииВойна США и Израиля против Ирана
Культура

Близкие Славы боятся ее срыва из-за отмены концертов: «Снова в пьянки ударится»

«Свита короля»: Слава пригрозила вернуться к алкоголю из-за отмены концертов
nastya_slava/Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Близкие певицы Славы (настоящее имя — Анастасия Сланевская) обеспокоены ее эмоциональным состоянием из-за возможной отмены концертов в Крыму. Об этом сообщает Telegram-канал «Свита короля».

В конце июля у артистки запланированы выступления на полуострове, однако из-за непростой обстановки они могут не состояться. Окружение Славы боится, что она может сорваться и вернуться к употреблению алкоголя. По словам инсайдера, Сланевская «очень злится» на фоне сложившейся ситуации.

«Очень переживаю, что Настя снова в пьянки ударится. Потому что она сказала, что если концерты отменят, значит, она тоже может забить на все ограничения и вернуться к «нормальной жизни», как раньше», — признался источник Telegram-канала.

В начале июня Слава рассказывала, что третий месяц не употребляет спиртное. Певица призналась, что ее лицо выглядит свежо, однако настроение оставляет желать лучшего.

Тем не менее, Сланевская решила бросить привычку «глушить» переживания алкоголем. По ее словам, теперь ей немного скучно по вечерам, и иногда хочется «выпить винца», но она старается держаться.

Ранее владелец гастрольного агентства сообщил об отмене концертов звезд в Крыму – артисты не боятся ехать и выступать.

Комментарии
 
Теперь вы знаете
Хеликобактер можно подхватить в семье и в офисе. Правда и мифы о виновнике рака желудка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!