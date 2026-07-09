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Владелец гастрольного агентства об отмене концертов звезд в Крыму: «Артисты не боятся ехать и выступать»

Владелец гастрольного агентства Рольгейзер: жителям Крыма не до концертов звезд
PR-служба Дениса Рольгейзера

Руководитель гастрольного агентства Денис Рольгейзер, работающий со многими российскими звездами, прокомментировал «Газете.Ru» массовую отмену концертов в Крыму. Он поделился, что жителям полуострова сейчас, вероятно, не до шоу знаменитостей из-за непростой ситуации в регионе.

Рольгейзер отметил, что гастрольная жизнь в Крыму поставлена на паузу, так как практически все артисты, выступления которых были заявлены в ближайшее время, объявляют о переносе или отмене концертов.

«Это Shaman, Елена Ваенга, Любовь Успенская, Сергей Трофимов, Владимир Винокур, Ева Польна, Найк Борзов, группы «Градусы» и «Три дня дождя», балет Аллы Духовой «TODES», шоу блогера Кобякова. Конечно, артисты всегда готовы работать, порадовать публику, которая тем более их там ждет. Но мы не можем не учитывать актуальную обстановку, руководствуясь в первую очередь заботой о безопасности зрителей. Артист прежде всего переживает за людей, которые придут на данный концерт. Это большое скопление людей в данном случае, и это не соответствует нормам безопасности, которые сейчас действительно нужно соблюдать. Артисты не боятся ехать и выступать, а действуют в соответствии с ситуацией и рекомендациями служб безопасности на месте», — заявил владелец концертного агентства.

По словам Рольгейзера, гастроли звезд в Крым возобновятся, когда ситуация в регионе нормализуется.

«Сейчас действительно правильно и важно перенести гастроли в Крыму и сделать выступление тогда, когда это станет возможным и безопасным. Плюс сейчас ситуация в Крыму очень непростая, мы наблюдаем и перебои с топливом, электричеством и другие насущные проблемы, которые первоочередно заботят жителей. Наверное, им сейчас не до концертов и развлечений. Поток отдыхающих также сократился в разы. Нам просто всем нужно пережить эту обстановку и вернуться в Крым с полноценными гастролями любимых артистов позже», — подытожил Рольгейзер.

Ранее сообщалось об отмене концерта Николая Носкова в Москве.

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