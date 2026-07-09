Певица и блогерша Виолетта Чиковани сама предложила возлюбленному пожениться. Об этом она рассказала Telegram‑каналу «Звездач».

Артистка уже 15 лет строит отношения с Алексеем, но так и не дождалась от него заветного предложения. Чиковани призналась, что не раз пыталась подтолкнуть партнера к решительному шагу. Она даже мечтала поучаствовать с ним в реалити-шоу, надеясь, что это поможет избраннику сделать предложение.

Чиковани также раскрыла, что однажды уже предлагала Алексею пожениться прямо во время мероприятия.

«Все уже не верят в нашу судьбу! Я уже, чтоб вы понимали, на «Белых ночах» предложение ему делала, даже вот так это было, представляете! Он вроде согласился, а потом мы поняли — и так все хорошо, и как‑то подзабыли», — поделилась певица.

Чиковани стала наиболее известна после скандала с певцом Николаем Басковым. На одном из мероприятий артист поцеловал грудь блогерши во время выступления. Певица не стала обвинять звезду в домогательствах. Она также приняла участие во втором сезоне шоу «Новые звезды в Африке» и других реалити-шоу.

Ранее Буланова пять раз отказалась от участия в одном реалити.