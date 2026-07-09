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Культура

В центре Москвы затопило галерею с картинами ST и T‑Killah на 50 млн рублей

Mash: потоп в галерее Москвы повредил работы знаменитостей на 50 млн рублей
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В галерее Омельченко в центре Москвы случился потоп, который нанес ущерб в 50 миллионов рублей. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Прорыв трубы произошел в 5:54, но владелец галереи узнал об этом только в 8:30. Коммунальные службы прибыли на место спустя еще час. К тому времени вода уже доходила до середины дверных проемов.

В галерее хранились работы известных художников, среди которых продюсер «Смешариков» Илья Попов, глава партии «Новые люди» Владислав Даванков, музыканты ST и T-Killah, теннисистка Надежда Петрова и гимнаст Никита Нагорный. СМИ утверждает, что повреждено не менее десяти картин этих авторов, а также десятки других экспонатов.

Ущерб предварительно оценили в более чем в 50 миллионов рублей, включая рыночную стоимость пострадавших работ, затраты на их восстановление и ремонт помещения. Эксперты сейчас детально изучают повреждения и готовят картины к реставрации. Галерея временно закрыта, и сроки ее открытия пока не определены.

Недавно сообщалось, что в Барселоне задержали воров из Сербии, ограбивших две галереи за пару дней. В полиции рассказали, что оба преступления были совершены по похожему сценарию: преступники отвлекали сотрудников, чтобы незаметно вынести экспонаты.

В Самаре пройдет выставка конкурса молодых художников. Ранее сообщалось о подготовке данного мероприятия.

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