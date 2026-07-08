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Культура

Дуэт сербов разграбил галереи Барселоны за два дня

В Барселоне задержали воров из Сербии, ограбивших две галереи за пару дней
Barcelona City Police

В центре Барселоны за два дня произошли кражи произведений искусства в разных галереях. Об этом сообщает ElCaso.com.

6 июля в галерее Villa del Arte украли модель «Гиганта из соли» стоимостью около €10 тыс. А уже на следующий день галерея Mayoral лишилась скульптуры «Lurra G-20» испанского художника Эдуардо Чиллиды, которая оценивается более чем в €200 тыс.

В полиции рассказали, что оба преступления были совершены по похожему сценарию: преступники отвлекали сотрудников, чтобы незаметно вынести экспонаты.

Стражи порядка задержали подозреваемых на следующий день. Ими оказались двое мужчин сербского происхождения, около 30 лет. Задержанные рассказали, что спрятали украденные произведения искусства в отеле, где проживали. Оба арт-объекта были найдены и возвращены владельцам.

Сейчас специалисты выясняют все обстоятельства преступлений: были ли у задержанных судимости за аналогичные кражи в Каталонии, действовали ли они сами или входили в организованную группу, специализирующуюся на нападениях на подобных правонарушениях.

Ранее сообщалось, что мужчина украл 1800 рулонов туалетной бумаги и поплатился.

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