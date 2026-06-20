В Самаре пройдет выставка конкурса молодых художников

Художники из 11 стран мира покажут свои работы на выставке в Самаре

В Самаре 23 июня откроется выставка второго сезона международного конкурса молодых художников «Картина мира», сообщает пресс-служба конкурса.

На экспозиции в филиале Государственной Третьяковской галереи в Самаре покажут работы 15 финалистов из 11 стран мира.

Всего организаторы конкурса получили 1631 работу из 56 стран. Главная тема конкурса – «Ценности моего народа как часть глобальной культуры человечества».

Напомним, конкурс «Картина мира» проводится по инициативе компании «Иннопрактика» совместно с Государственной Третьяковской галереей и Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина.