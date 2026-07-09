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Культура

Бортич и Быков сыграют в ромкоме про человека с аутизмом

Режиссер Юрий Быков сыграл в романтической комедии «Синий и Пурпурная»
ОМК/START

В Москве стартовали съемки комедии «Синий и Пурпурная». Об этом «Газете.Ru» сообщили в пресс-службе START.

Режиссером проекта стала Юлия Сапонова. Картина стала ее режиссерским дебютом. Сценарий фильма написала Дана Жанэ.

Комедия расскажет о молодом человеке Даниле с аутизмом, который встречает циничную и хаотичную девушку Марину. Парень влюбляется в нее и преступает свои правила и меняет порядок, чтобы завоевать ее сердце. Проект поднимет темы взросления, принятия и любви.

В ролях: Александра Бортич, Никита Зимин, Михаил Сафронов, Юрий Быков, Марина Александрова, Ксения Алферова, Сергей Маркеев, Зинаида Ястржембская, Клим Кривоносенко, Иван Ивашов, Татьяна Гладенко.

«Я понял, что самое главное — не пытаться показать аутизм через внешние особенности. Данил прежде всего обычный молодой человек. Его особенность проявляется в том, как он воспринимает мир и общается с людьми. Именно в этом для меня оказался ключ к роли», — поделился исполнитель роли Данилы Никита Зимин.

Александра Бортич призналась, что история Марины тронула ее с первых страниц сценария.

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