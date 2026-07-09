Российский битбоксер сорвал овации на американском шоу

Российский битбоксер Vahtang (настоящее имя — Вахтанг Каландадзе) принял участие в американском шоу талантов «America's Got Talent». Об этом заявили представители передачи в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена).

Vahtang продемонстрировал свое мастерство битбокса на проекте и сорвал овации зрителей. После выступления члены жюри шоу встали со своих кресел и начали аплодировать.

Публикацию позитивно прокомментировали модель Алана Мамаева, блогер Денис Косяков, певец Нодар Ревия и актер Микаэл Арамян.

Каландадзе занял второе место в чемпионате мира по битбоксу 2009 года. Он является восьмикратным чемпионом по битбоксу в России. Артист работал с такими музыкантами, как Петр Дранга, Noize MC (признан в РФ иностранным агентом), Валерий Меладзе, Антоха MC, Лев Лещенко, а также группы «ВИА Гра», «Uma2rman», «Моя Мишель».

В 2012 году Vahtang стал президентом Федерации Битбокса. Через год он удостоился премии Муз-ТВ в номинации «Лучший дуэт» с Валерием Меладзе за композицию «Свет уходящего солнца».

Ранее Лоза рассказал о причине возвращения Меладзе в Россию.