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Культура

«Я смотрю — коровы нет»: певец Гуров рассказал о том, почему не ест пирожки с мясом

Певец Гуров признался, что не ест пирожки с мясом из-за детской травмы
Кирилл Каллиников/РИА Новости

Певец Илья Гуров признался, что перестал есть пирожки с мясом после того, как в детстве бабушка пустила его корову на начинку. Об этом он рассказал «Пятому каналу» на премьере фильма «На деревню дедушке 2».

Он поделился, что в детстве жил в деревне под Рязанью, поэтому знаком с загородным бытом. По его словам, его бабушка держала кур, собак и корову по имени Буренка. С последней он очень подружился, однако, однажды не застал ее в коровнике, поэтому спросил у родственников, где она.

«Я смотрю — коровы нет. Мне сказали, что ее увезли к ветеринару», — вспомнил Гуров.

Позднее выяснилось, что в тот день на стол подали пирожки с мясом — будущий певец с спросил, откуда взялась начинка, а бабушка ответила — «от Буренки». По словам Гурова, ему было очень плохо. Из-за психологической травмы он пытался стать вегетарианцем, но ограничился воздержанием от пирожков с мясом.

До этого Илья Гуров заявил, что Прохор Шаляпин может стать достойной заменой народного артиста России Филиппа Киркорова. По словам Гурова, Киркоров является «признанным королем» эстрады, а Шаляпин — «названным». Как отметил певец, Шаляпин только недавно обрел всенародную любовь и популярность.

Ранее Губину предложили продать свои песни Киркорову и Лазареву.

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