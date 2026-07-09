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Культура

Лерчек прошла восьмой курс химиотерапии и пожаловалась на боли

У блогерши Лерчек появились боли после восьмого курса химиотерапии
Соцсети

Жених Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина), хореограф Луис Сквиччиарини, сообщил в мессенджере MAX, что блогерша прошла восьмой курс химиотерапии.

Сами процедуры состоялись 1 и 2 июля. По словам Сквиччиарини, на пятый день после химиотерапии у Лерчек появились сильные боли в животе.

«Обычно мы показываем и делимся только приятными моментами, но, к сожалению, не всегда все проходит гладко. Скорее всего, химия в организме накопилась и дала такой эффект», — поделился хореограф.

Как рассказал Сквиччиарини, Чекалина принимает таблетки для нормализации микрофлоры. 9 июля блогерша пройдет таргетную терапию.

«Обычно Валерию сильно тошнит во время капельницы, так как препарат очень токсичный, несмотря на медикаментозную подготовку с использованием противорвотных препаратов. Надеемся, что все пройдет хорошо», — заявил жених блогерши.

В марте Валерия Чекалина, у которой обнаружили четвертую стадию рака желудка, легла в больницу для прохождения химиотерапии. 16 марта с блогерши сняли домашний арест, оставив в качестве меры пресечения запрет определенных действий.

Ранее онкобольная Лерчек возобновила занятия танго.

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