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Культура

Цискаридзе усомнился в своей актерской игре в театре

Хореограф Цискаридзе признался, что не уверен в своих актерских способностях
Александр Гальперин/РИА Новости

Артист балета и хореограф Николай Цискаридзе признался, что не может оценить свою работу в МХТ имени Чехова. Его слова передает «Пятый канал».

«Если честно, могу сказать, что балет гораздо сложнее. Но когда ты в балете приземляешься в какую-то позицию или что-то другое делаешь – ты точно знаешь, получилось или нет. Помимо эмоционального. А здесь, знаете, я не понимаю, правильно ли я делаю или нет», — поделился хореограф.

Цискаридзе отметил, что придерживается строгих рекомендаций режиссера спектакля Юрия Квятковского и художественного руководителя театра Константина Хабенского. Артист назвал их своими ориентирами.

В июне балетмейстер раскритиковал современное хореографическое искусство, заявив, что балет перестал быть для него увлекательным зрелищем.

По словам Цискаридзе, современные балетные постановки перестали интересовать его из-за падения общего культурного уровня и смещения акцента с искусства на чистую технику. Артист считает, что сейчас публика не способна считывать глубокие смыслы, которые заложены в классических постановках. При этом в XIX веке зрители были способны понимать как второй, так и третий планы.

Ранее Цискаридзе высказался о «Гамлете» с Борисовым.

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