Писатель Мураками рассказал, что ему захотелось делать после выписки из больницы

Японский писатель Харуки Мураками в интервью Киодо заявил, что после перенесенной болезни и первой в жизни госпитализации его желание продолжать заниматься написанием художественных произведений стало еще сильнее.

По его словам, его госпитализировали впервые в жизни. Писатель потерял 17 килограммов и едва мог ходить.

Мураками отметил, что после выписки и восстановления веса желание писать вернулось, что «принесло ему большую радость». Он добавил, что все еще хочет продолжить писать, а после восстановления желание стало еще сильнее, чем прежде.

С 1 марта вступили в силу изменения в закон «О наркотических средствах и психотропных веществах». Теперь за распространение произведений, содержащих упоминания наркотиков, предусмотрена уголовная и административная ответственность. На сайте Российского книжного союза опубликован список таких книг, которые должны получать специальную маркировку. Издатели сами составили этот перечень, чтобы избежать штрафов и разработать единый подход.

В список вошли как современные произведения, например, книги Виктора Пелевина, Сергея Лукьяненко, Стивена Кинга, Чака Паланика и Харуки Мураками, так и переводы классики, изданной после 1 августа 1990 года. Всего в нем 2379 произведений.

Ранее в России допустили, что ИИ-литература составит конкуренцию авторским романам и детективам.