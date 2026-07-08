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Культура

Ирина Горбачева о мужчинах, живущих с мамой: «Конечно, берем!»

Актриса Горбачева заявила о готовности встречаться с мужчиной, живущим с мамой
«Газета.Ru»

Актриса Ирина Горбачева ответила на вопрос, готова ли она встречаться с мужчиной, который не работает и живет с мамой. Ее слова передает Telegram‑канал «СтарХит».

Горбачева не увидела в такой ситуации ничего зазорного, а качестве примера она привела традиции в Италии.

«Итальянцы до 35-40 лет живут с мамой. Он не уходит, потому что ему так комфортно. Он говорит: «А зачем? Пока у меня другая мама не появилась». Все отлично. Конечно, берем!», — пошутила артистка.

В мае Горбачева призналась в шоу Иды Галич «Есть вопросики», что не может иметь детей. По ее словам, менопауза наступила у нее в 23 года из-за проблем со здоровьем. Артистка предположила, что развитие ее организма остановилось в третьем классе из-за сильного стресса после кончины матери. В 14 лет Горбачевой удалили яичники из-за опухоли.

Горбачева рассказала, что до 23 лет принимала гормональные препараты. Позже она отказалась от них из-за риска рака молочной железы и шейки матки. Раньше она сильно переживала из-за невозможности иметь детей, но теперь это уже не проблема. Сейчас актриса считает эту ситуацию не трагедией, а находит свое материнство в крестных детях.

Ранее актриса Горбачева высказалась о хейтерах. «К кому-то с уважением, а кого-то посылаю», – заявила она.

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