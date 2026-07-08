Актриса Горбачева о хейтерах: «К кому-то с уважением, а кого-то посылаю»

Актриса Ирина Горбачева рассказала «Газете.Ru» о своем отношении к критике. Она призналась, что не сильно реагирует на хейтеров, но некоторых может послать.

На премьере сериала «Паша» в Москве, в котором Горбачева сыграла одну из главных ролей, она поделилась, что нормально воспринимает негативные комментарии в свой адрес – одни принимает и прислушивается, а другие выводят ее на эмоции.

«Да как я отношусь к хейтерам… К кому-то с уважением, а кого-то посылаю, как и в жизни», — призналась Горбачева.

В последнее время актриса стала часто делиться в соцсетях личными проблемами и достижениями. Она рассказывала, что не может стать матерью из-за ранней менопаузы. По словам Горбачевой, из-за сбоя в организме она наступила в 23 года. Также звезда кино откровенничала с поклонниками на тему лишнего веса и принятия себя. С декабря 2026 года она начала заниматься своим телом и обратилась за помощью к нутрициологу, гинекологу и эндокринологу. Сейчас Горбачева продолжает следить за питанием и режимом сна, а также заниматься спортом.

Сериал «Паша» — новый проект онлайн-кинотеатра Амедиатека. По сюжету главный герой Паша Белов, привыкший плыть по течению, сталкивается сразу с несколькими проблемами, которые заставляют его понять, что настраивать личную жизнь довольно непросто. Создатели проекта описывают его как ироничное и теплое драмеди о жизни в большом городе, трудностях взросления и семейных ценностях. Первые серии выйдут на Амедиатеке 10 июля.

Ранее Ирина Горбачева пожаловалась на обилие сериалов про маньяков в России.