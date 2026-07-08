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Культура

Власти могут сорвать свадьбу Иды Галич в Северной Осетии

Минприроды проверяет свадьбу Иды Галич в охраняемой зоне Северной Осетии
Telegram-канал IdaGalich

Министерство природных ресурсов начало проверку в связи с планами провести свадьбу Иды Галич в зоне, которая частично входит в границы регионального памятника природы «Урочище Джимара». Об этом сообщает «Пятый канал».

Эксперты выясняют, не нарушает ли подготовка к торжеству режим использования особо охраняемой зоны. По ее итогам будет решено, есть ли основания для привлечения к административной ответственности за нарушение природоохранного законодательства.

«Сейчас мы проводим проверку, но, как минимум, виновные будут привлечены к административной ответственности. Также мы проследим, чтобы территория в кратчайшие сроки была приведена в первоначальное состояние», — заявил министр природных ресурсов и экологии Вадим Базаев.

Чиновник отметил, что официальное согласование свадьбы на этой территории невозможно. Однако, как сообщает «Пятый канал», организаторы пока не ищут замену месту проведения и продолжают готовиться к торжеству.

Накануне жители Северной Осетии сообщили об экологическом вандализме в приграничной и охраняемой зоне из-за проведения свадьбы Иды Галич. В ответ блогерша заверила, что по завершении мероприятия организаторы проведут полную рекультивацию участка и вернут природе ее изначальный вид.

Ранее Галич организовала для гостей отдельный рейс на «маленькую кавказскую свадьбу».

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