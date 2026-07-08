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Культура

Пригожин и Агаларов закрыли сервис по доставке еды No secret by Valeria

Продюсер Пригожин сообщил, что закрыл сервис по доставке еды No secret by Valeria
amenic181/Shutterstock/FOTODOM

Сервис по доставке еды No secret by Valeria, принадлежащий певице Валерии и бизнесмену Эмин Агаларов, давно закрыт. Об этом «Газете.Ru» заявил еще один соучредитель компании — продюсер Иосиф Пригожин.

«Мы давно закрыли эту компанию, но почему -то она до сих пор существовала. Там давно не ведется никакая операционная деятельность. Она просто висела и никакой ценности уже не имела. То же самое будет со всеми направлениями, где мы есть — выйдем из всех компаний. Это только те, которые не генерят доход и просто спят», — сказал Пригожин.

Как сообщили «Газете.Ru» в сервисе проверки контрагентов Rusprofile, певец и предприниматель Эмин Агаларов вышел из состава учредителей ООО «Гуд Фуд Стайл» 3 июля.

Под этим юридическим лицом в 2018 году был открыт сервис по доставке здорового питания No secret by Valeria. Эмину Агаларову принадлежала доля в 70% уставного капитала, певице Валерии - 15%, продюсеру Иосифу Пригожину - 15%. В последние годы организация показывала нулевую выручку и являлась убыточной.

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