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Культура

«Оскорблял и девочек, и пожилых»: пьяный актер из «Знахаря» устроил дебош в поезде

Актера Михаила Орлова высадили из поезда за пьяный дебош в 3 часа ночи
Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Актер Михаил Орлов, известный по фильмам «Я худею», «Ольга» и сериалу «Знахарь», устроил дебош в поезде Москва--Пермь, следовавшем в ночь на 7 июля. Об этом сообщила пассажирка Telegram‑каналу «ЧП ДТП Пермь».

По словам пермячки, около трех часов ночи Орлов стал громко кричать и ругаться, не реагируя на замечания.

«Он всех женщин начал оскорблять: и девушек, и девочек, и пожилых женщин. Это был какой‑то кошмар. Я подошла к проводнице, спросила, есть ли служба безопасности, чтобы его успокоить. Службы не оказалось, пришлось вызывать наряд на ближайшей станции», — рассказала девушка.

Пассажирка назвала произошедшее настоящим кошмаром и выразила сильное возмущение поведением мужчины.

Сам Михаил Орлов подтвердил сайту 59.RU, что действительно был в том поезде. Артист объяснил, что один из попутчиков предложил ему выпить, и он согласился. При этом актер отметил, что конфликта не было, но его громкая речь и нецензурная брань вызвали недовольство окружающих.

«У меня были дни без сна, и я не удержал свою голову, не совладал с собой. А когда контроль теряется, я становлюсь страшным матерщинником», — признался он.

Инцидент закончился тем, что проводница вызвала начальника поезда, а тот обратился в полицию. Актера высадили на ближайшей станции — в Костроме. Там его задержал наряд полиции и назначил административный штраф.

«Ничего хорошего в этом нет. Я всю жизнь стараюсь держать лицо, но иногда все‑таки не получается. Перебрал и не смог удержать голову в порядке. Лучше бы сразу лег спать», — подытожил Орлов.

Ранее сообщалось, что в Иркутской области полицейские вынуждены были применить оружие из-за нарушения порядка при заправке автомобилей топливом.

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