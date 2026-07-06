В Иркутской области лезут без очереди за бензином. Полицейскому пришлось достать пистолет

Дело возбуждено после конфликта водителя и полицейского на заправке в Приангарье

В Иркутской области из-за инцидента на автозаправке в поселке Усть-Ордынский возбуждено уголовное дело. Конфликт начался с того, что мужчина на Audi Q7 попытался проигнорировать других автомобилистов и заправиться вне длинной очереди, что вызвало возмущение водителей и громкий скандал. В дело вмешался сотрудник полиции: дебошир угрожал и ему. Силовику пришлось даже достать табельное оружие. Позже скандалиста объявили в розыск и задержали, он принес свои извинения.

В поселке Усть-Ордынский Иркутской области мужчина на автомобиле Audi Q7 попытался заправиться вне очереди, не реагировал на замечания полицейского и использовал в отношении него нецензурную брань. Сотруднику правопорядка пришлось достать табельное оружие. По итогам конфликта дебошир так и остался без бензина.

На попавшей в сеть записи видно, что мужчина пытался вклиниться в очередь из других машин, однако его не пропускали, напоминая, что другие водители «стоят здесь уже пять часов». На требование снимавшей инцидент женщины убрать свой автомобиль он попытался на нее наехать, сдав вперед.

Подошедший сотрудник полиции, судя по записи, пытался урезонить нарушителя вполне вежливо («Вы почему без очереди едете?»), но в ответ это вызывало лишь агрессию: нарушитель угрожал разбить полицейскому лицо, называл его «коровой» и приглашал сесть в машину «пообщаться». Был он трезв или пьян, неясно.

«Телефон убери, я его тебе сломаю!» — заявил дебошир снимающей женщине.

После того как мужчина вышел из машины с явно агрессивными намерениями, полицейскому пришлось достать пистолет — но даже этот аргумент не возымел явного действия. На АЗС обошлось без стрельбы. По словам очевидцев, нарушитель уехал, но вскоре вернулся с компанией знакомых и продолжил угрожать сотруднику правопорядка. Без последствий для нарушителя это, по-видимому, не обойдется.

В региональном управлении СК РФ сообщили, что Эхирит-Булагатский межрайонный следственный отдел по факту происшествия возбудил уголовное дело по ст. 318 ч.1 УК РФ (угроза применения насилия в отношении представителя власти) и ст. 319 УК РФ (оскорбление представителя власти). Возможное наказание — лишение свободы на срок до пяти лет.

«Следователи СК выясняют все обстоятельства конфликтной ситуации, допрашиваются свидетели произошедшего. Принимаются меры, направленные на задержание подозреваемого», — говорится в сообщении.

В социальных сетях появилась копия ориентировки на предполагаемого подозреваемого. Судя по ней, речь идет о местном жителе по имени Владимир.

Спустя некоторое время он был задержан. В соцсетях появилось видео допроса мужчины, он извинился за свое поведение.

Проблемы с бензином

Проблемы с бензином начались во многих регионах России несколько недель назад. В настоящее время в Иркутской области, где произошел конфликт на заправке, распоряжением губернатора Игоря Кобзева введен режим повышенной готовности, что предполагает отпуск топлива не более 50 литров в сутки на автомобиль. Автозаправки по своему усмотрению могут вносить корректировки, но только в сторону уменьшения.

Как сообщает «КП-Иркутск», заправка в канистры запрещена везде, кроме специально утвержденных случаев. Ряд категорий жителей Иркутской области получили право на внеочередное обслуживание. Речь идет об инвалидах (при обязательном предъявлении документов), а также жителях отдаленных территорий. Им разрешено заправлять канистры при наличии подтверждающих документов от местных властей.

Для поддержания порядка на АЗС дежурят сотрудники полиции, народные дружинники, казаки, волонтеры и ветераны боевых действий.

В конце июня вице-премьер правительства РФ Александр Новак заявлял, что в России достаточно топлива на рынке. При этом он обратил внимание на «достаточно большой ажиотаж», который «искусственно» увеличил спрос на топливо примерно на 20–30%. На этом фоне власти изучают возможность введения запрета на экспорт топлива для производителей на короткий срок.

Вице-премьер уточнил, что сейчас в стране логистические связи перестраиваются с учетом потребностей, а «балансировка рынка потребует какое-то время».