Раскрыт многомиллионный заработок школы DJ Грува

Школа электронной музыки DJ Грува (настоящее имя — Евгений Рудин) выручила 48 млн рублей за 2025 год. Об этом сообщает «Звездач».

Telegram-канал раскрывает, что чистая прибыль ООО «А.У.Д.И.О. Школа электронной музыки» составила 683 тыс. рублей. Однако, несмотря на успех, у организации есть долг перед ФНС в размере 165 тыс. рублей.

Школа DJ Грува была основана в 2006 году. Она имеет государственную лицензию на дополнительное образование и свой рекорд-лейбл Audio Stage Records. С 2018 года Рудин также поддерживает детскую студию «Полярный звук».

Кроме того, DJ Грув создает музыку для кино и анимации. Среди его проектов --саундтреки к «Формуле воды», «Чинку — хвостатому детективу», а также к фильмам «Булки», «Дополнительный урок» и «Честный развод-2».

Недавно стало известно, что Оксана Самойлова стала самой дорогой блогершей в MAX. Выяснилось, что один рекламный пост у нее стоит чуть больше 3 млн рублей. На втором месте оказался инфлюенсер Влад А4 (2,5 млн рублей), а на третьем — певица Клава Кока (2,2 млн рублей). В пятерку лидеров также вошли комик Азамат Мусагалиев и артистка Валя Карнавал.

Ранее сообщалось, что основатель Black Star заработал музыкой за год 800 млн рублей.