Основатель Black Star заработал музыкой за год 800 млн рублей

Продюсер Пашу (настоящее имя Павел Курьянов) заработал за год музыкой около 800 миллионов рублей. Об этом пишет издание Super.

Совокупная выручка компаний одного из сооснователей лейбла Black Star, по открытым данным, составила 792 млн рублей в 2025 году. Чистыми он заработал 88 миллионов рублей.

Музыкальный лейбл Black Star при этом принес 515,4 миллионов рублей, а прибыль выросла с 36 до 39,6 миллионов рублей в год. Пашу владеет компанией поровну с Вальтером Чассемом, который, как и Тимати, также был сооснователем лейбла.

При этом ООО «Блэк Стар Фудс», предоставляющее франшизы для открытия бургерных, третий год приносит владельцу убытки. В прошлом году убытки возросли в 15 раз — с 60 тысяч до 954 тысяч рублей. Выручка компании упала в два раза и составила 1,1 млн рублей в 2025 году.

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