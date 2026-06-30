Лерчек раскрыла совет врача, который помогает ей бороться с раком

Блогерша Лерчек (она же — Валерия Чекалина), которая проходит лечение от рака желудка, рассказала о совете, полученном от лечащего врача. Об этом инфлюенсер заявила в YouTube-беседе с Надеждой Стрелец.

Чекалина вспомнила, что задала врачу вопрос, есть ли какой‑нибудь лайфхак для победы над раком.

«Она говорит: «Ну, во-первых, проходить лечение, выполнять все рекомендации врача, в нужное время принимать необходимые препараты. И, разумеется, самое главное — верить в свое исцеление», — передала рекомендации медика Лерчек.

В интервью Стрелец Чекалина также ответила на слухи о фейковом раке желудка. Лерчек заявила, что диагноз настоящий, а ее попытки выглядеть привлекательно и заниматься спортом во время лечения продиктованы желанием жить полной жизнью.

Блогерша поделилась, что узнала о диагнозе практически сразу после рождения младшего сына Даниэля. Когда женщина приехала на очередное плановое УЗИ, врачи практически не увидели околоплодных вод и назначили экстренное кесарево сечение.

После родов у Лерчек не проходили боли в ноге, а плацента сразу вызвала у специалистов вопросы. Орган послали на экспертизу, и впервые раковые клетки нашли именно там.

Ранее сообщалось, что Сябитова раскрыла состояние руки после травмы.