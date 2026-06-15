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Культура

Сестра Жанны Фриске назвала «петушарой» экс-супруга певицы на ее могиле

Shot: сестра Фриске Наталья раскритиковала бывшего мужа певицы, не приехавшего на ее могилу
Natalia Shatokhina/news.ru/Global Look Press

Сестра певицы Жанны Фриске Наталья приехала на кладбище почтить память артистки и раскритиковала ее бывшего мужа, пропустившего траурный день. Об этом пишет Life со ссылкой на Shot.

Родные и поклонники артистки с утра 15 июня приезжают к памятнику Фриске на Николо-Архангельском кладбище в Балашихе. Сестра певицы Наталья пообщалась с фанатами певицы и отметила, что памятник нужно обработать, чтобы он блестел.

Также она заговорила о телеведущем Дмитрии Шепелеве, который в день годовщины кончины артистки написал небольшой пост, однако на кладбище не приехал.

«Написал... Петушара», — попала на запись реплика, сказанная голосом Натальи.

По словам Фриске, телеведущий не раз предлагал встретиться, но только лишь в эфире и под камерами. Она считает, что такими действиями мужчина лишь пытается привлечь к себе внимание.

Позднее на могилу приехал отец певицы Владимир Фриске, он поцеловал памятник дочери и с другими близкими навел на погосте небольшой порядок.

В беседе с Shot Фриске рассказала, что Шепелев до сих запрещает сыну певицы Платону видеться и общаться с родственниками звезды и не дает передавать тому подарки через одноклассников. Наталья уверена, что 13-летний Платон вскоре сам выйдет на контакт с семьей, несмотря на запреты отца.

Жанны Фриске не стало 15 июня 2015 года в возрасте 40 лет. В последние годы жизни она боролась с неоперабельной опухоль головного мозга, о которой узнала во время беременности.

Ранее сестра Жанны Фриске показала ее квартиру в Москве.

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