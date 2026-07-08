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Культура

«Сразу взяла меня под свое крыло»: Аскар Ильясов о работе с Татьяной Догилевой

Актер Аскар Ильясов признался, что полюбил Татьяну Догилеву как свою бабушку
«Газета.Ru»

Актер Аскар Ильясов рассказал о любви к Татьяне Догилевой. Он признался в беседе с «Газетой.Ru», что относится к коллеге с таким же теплом, как к родным бабушкам.

В сериале «Паша», премьера которого состоялась 7 июля в Москве, Ильясов впервые встретился с Догилевой. Актер поделился, что они довольно быстро нашли общий язык и народная артистка даже стала его защитницей на съемочной площадке.

«Нам прекрасно работалось вместе, мы сразу нашли общий язык. Я бабушкин внук. Я очень люблю обеих своих бабушек, и эта любовь переносится и на других взрослых женщин. Татьяна Анатольевна сразу взяла меня под свое крыло. Советы не давала, но защищала, когда мне давали какие-то комментарии. Она говорила: «Не парьте ему мозги, он все знает!» — рассказал актер.

Ильясов отметил, что не заметил принципиальной разницы между игрой молодых актеров и звезд советского кинематографа. По его словам, различие только в опыте.

«Разница только в багаже. Я вижу, что Татьяна Анатольевна может делать и так, и так, и так. А молодые актеры себя еще только ищут во время съемок. В этом большой плюс актерства, в отличие от спорта, что можно всю жизнь развиваться. Криштиану Роналду закончил карьеру свою и все, он может теперь играть только с сыном во дворе. А я могу и в 60 лет играть в кино, что прекрасно подтверждает Татьяна Анатольевна», — заявил Ильясов.

Первые серии сериала «Паша» будут доступны на Амедиатеке с 10 июля.

Ранее Татьяна Догилева призналась, что редко выходит в свет из-за лени.

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